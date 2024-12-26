كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء في مصر.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-12-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4252 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3720 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3189 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2480 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1771 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 132235 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29760 جنيه.

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2617 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب