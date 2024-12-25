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انخفاض طفيف في سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم

04:58 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2487 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3197 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلي 3730 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4263 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2617 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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