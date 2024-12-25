المصرف المتحد أبرز الوافدين وحديد عز تتجه للخروج.. تحركات شركات البورصة خلال 2024

كتبت- أمنية عاصم:

تغيرت خريطة البورصة المصرية خلال 2024 بعد دخول وافدين جدد من شركات خاصة وحكومية بسوق المال وسعي شركات أخرى في إجراءات التخارج وفق ما تم الإعلان عنه على مدار العام.

وشهدت البورصة دخول 3 شركات جديدة وتقييد أخرى قيدا مؤقتا، مقابل انتهاء شركة واحدة من التخارج بالبورصة وسعي شركتان أخرى في إجراءات التخارج كما سيتم تناوله في التقرير التالي.

وتعد البورصة المصرية أحد الخيارات المتاحة أمام الدولة للتخارج من بعض الحصص المملوكة لها في بعض الشركات والبنوك لصالح القطاع الخاص ضمن خطة مليكة الدولة.

قيد أسهم أكت فاينانشال للاستشارات

في 30 يوليو تم بدء تداول أسهم أكت فاينانشال للاستشارات بالبورصة المصرية حيث شهد الطرح تغطية واسعة بين المستثمرين فقد تم تغطية الاكتتاب العام 54 مرة، والخاص تم تغطيته 25 مرة.

وكان سعر الفتح لسهم الشركة (السعر المرجعي) هو سعر الاكتتاب العام والخاص البالغ 2.90 جنيه للسهم، وبلغ رأس المال السوقي حينها للشركة 3.24 مليار جنيه.

المصرف المتحد

في 9 ديسمبر بدأ التداول على أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية بعد نجاح الاكتتاب الخاص الذي تجاوز 6 مرات والعام تجاوز 59 مرة.

وطرح المصرف المتحد 30% من إجمالي رأس ماله بالبورصة بعدد 330 مليون سهم حيث جمع حصيلة بقيمة إجمالية 4.57 مليار جنيه بسعر 13.85 جنيه للسهم الواحد على شريحتين (عام وخاص).

كاتليست بارتنرز ميديل ايست

في 24 نوفمبر تم تداول أسهم شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست - كأول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر- برأس المال المصدر والمدفوع 10 ملايين جنيه.

وخلال بداية الشهر الجاري وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 10 ملايين جنيه إلى 235 مليون جنيه بزيادة قدرها 225 مليون جنيه موزعة على 22.5 مليون سهم بقيمة 10 جنيه للسهم.

وجاءت زيادة رأس المال عبر الاكتتاب الخاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى، وإجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار

في 12 ديسمبر الجاري أعلنت البورصة المصرية قيــد أسهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار " KORRA " قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 450 مليون جنيه موزع على 2.250 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشًا للسهم الواحد ممثلة في 10 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية وجاء ذلك وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

شطب الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

على الجانب الأخر، تخارجت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية)- من السوق الرئيسي - من خلال شطب أسهمها إجباريًا، والبالغ رأس ‏مالها المصدر والمقيد 200 مليون جنيه بقرار من لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/10/2024.

ويجوز النظر في شطب قيد الأسهم المصدرة للشركات تحت التصفية في أي مرحلة من مراحل التصفية، وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة بقانون القيد.

حديد عز

وأعلنت شركة حديد عز خلال ديسمبر الجاري نيتها لنحو شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المساهمين المعترضين بأعلى قيمة.

وأرجعت حديد عز التي تقدر قيمتها السوقية 58 مليار جنيه أسباب الشطب من البورصة المصرية إلى عدة أسباب منها ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحماية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها.

وتجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين بالإضافة إلى تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا وبصفة خاصة من الصين.

سيرا للتعليم

تسعى شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم) إلى الشطب الاختياري من البورصة المصرية، وفق إفصاح لها في وقت سابق.

وأرجعت هذه الخطوة بعد أن تلقت من شركة السعودية المصرية للاستثمار- ذراع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر- عرضا للاستحواذ على ما لا يقل عن 75% من أسهمها.

وتضمن العرض أنه سيتم شطب الشركة بعد إتمام إجراءات الاستحواذ، ويقدر القيمة السوقية للشركة 8.45 مليار جنيه.