تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 25 ديسمبر

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4237 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4295 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3758 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3221 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30065 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.







