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التفاصيل الكاملة حول خدمة مكالمات الـ"واي فاي" المرتقبة

04:04 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

مكالمات واي فاي

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تطبيق مصراوي

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كتبت- آية محمد:

تزايد بحث العملاء حول خدمة مكالمات الـ"واي فاي" على الهاتف المحمول المرتقب صدورها قريبا للعملاء.

مكالمات الـ"واي فاي" هي تقنية تتيح إجراء المكالمات التقليدية باستخدام شبكة الإنترنت بدلاً من شبكات المحمول، حيث تساعد هذه التقنية في تعزيز جودة الاتصال داخل المنازل أو الأماكن ذات التغطية الضعيفة، خاصة في المناطق المزدحمة أو المباني العالية.

في السطور التالية يقدم "مصراوي" كافة التفاصيل حول مكالمات الـ"واي فاي" المرتقب صدورها في السوق قريبا.

مزايا مكالمات الـ"واي فاي"

- التكلفة: متساوية مع المكالمات التقليدية طبقاً لنظام محاسبة كل مشترك.

- جودة الصوت: أفضل جودة في المناطق ذات التغطية الضعيفة.

- تطبيقات التشغيل: متوفرة في معظم الهواتف الذكية ولا تحتاج إلى تطبيقات منفصلة.

- رقم الهاتف: تستخدم رقم الهاتف الحالي الخاص بالعميل دون الحاجة لتسجيل دخول إضافي.

- البطارية: تطيل عمر البطارية بفضل تقليل البحث المستمر عن الشبكة.

- مزايا إضافية: لا يتطلب الاتصال عبر WiFi قدرًا كبيرًا من النطاق الترددي.

وعادةً ما تستخدم المكالمة الصوتية ما يقرب من 1 ميجابايت في الدقيقة وتستخدم مكالمة الفيديو ما بين 6-8 ميجابايت في الدقيقة.

ثانيا- طريقة تفعيل خدمة مكالمات الـ"واي فاي"

- افتح تطبيق "الهاتف".

- انقر على رمز المزيد ثم الإعدادات.

- انقر على مكالمات.

- انقر على الاتصال بـ Wi-Fiوفي حال عدم ظهور هذا الخيار، سيكون السبب أن مشغِّل شبكة الجوّال لا يوفّر هذه الميزة.

-في حال اتصالك بالإنترنت، سيظهر لك في شاشة الإشعارات عبارة "مكالمة إنترنت" أو "الاتصال عبر "Wi-Fi"

وعندما لا يكون العميل متصلاً بشبكة Wi-Fi، ستستخدم مكالماته مشغّل شبكة المحمول الخاصة به، إن وُجد.

مكالمات واي فاي الهاتف المحمول شبكة الإنترنت
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