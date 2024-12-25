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انتخاب وزيرة التضامن رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب لمدة عامين

02:32 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

الدكتورة مايا مرسي

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كتبت- دينا خالد:

شهدت أعمال الدورة الـ 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على المستوى الوزاري المقامة في المنامة عاصمة البحرين انتخاب الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة للدورة الـ 81 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب لمدة عامين.

وقالت وزارة التضامن في بيان لها اليوم، إنه تم انتخاب وفاء أبو بكر الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا نائباً لرئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب قد شاركت في افتتاح أعمال "الأسر المنتجة وريادة الأعمال" المقامة في البحرين.

كما شاركت في جلسة حول "سياسات دعم الأسر المنتجة بين الواقع والمأمول" ضمن الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال" بالبحرين، مستعرضة فيها تجربة مصر في دعم مشروعات الأسر المنتجة.

كما التقت الدكتورة مايا مرسي ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء.


الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن وزراء الشؤون الاجتماعية
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