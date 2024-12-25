"مدينة مصر" تحصل على 9 مليارات جنيه من تحالف بنكي لتطوير مشروع تاج سيتى وسراى

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، الحصول على تمويل مشترك دوار متوسط الأجل بقيمة 9 مليارات جنيه من خلال تحالف مصرفى يضم عددًا من البنوك العاملة في مصر.



وقالت الشركة في إفصاح للبورصة اليوم، إن التمويل يستهدف تغطية جزءا من التكلفة الاستثمارية لتطوير المراحل الرئيسية في مشروعي تاج سيتي وسراي؛ مما يساهم في تعزيز الملاءة المالية للشركة والحفاظ على أدائها المتنامي بما يعزز من مكانتها الرائدة في القطاع العقاري المصري.



وأوضحت الشركة، أن البنك التجاري الدولي يقود هذا التحالف حيث يعد المرتب الرئيسي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحسابات والمقرض بالإضافة إلى 6 بنوك أخرى هي بنك أبوظبي الأول - مصر، بنك البركة - مصر، بنك أبوظبي التجاري - مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية.



وأَضافت الشركة أن التمويل سيتم على شريحتين الأولى بقيمة 4 مليارات جنيه مخصصة لمشروع تاج سيتي، أما الشريحة الثانية بقيمة 5 مليارات جنيه مخصصة لمشروع سراي بالإضافة إلى سداد جزء من القروض القائمة بنوك أخرى ويمتد التمويل طويل الأجل لمدة 7 سنوات و5 أشهر.