"بلتون القابضة" تضخ 10.75 مليار جنيه في رأسمالها المصدر ليسجل10.92 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بلتون القابضة موافقة مجلس إدارة الشركة على عملية زيادة رأس المال المصدر بنحو 10.75 مليار جنيه ليرتفع من 10.92 مليار جنيه إلى 21.67 مليار جنيه بهدف تعزيز خطط التوسع والنمو للشركة.



وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة، اليوم، أن الزيادة النقدية ستمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة قبل الزيادة من خلال إصدار عدد 5.37 سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 2 جنيه للسهم الواحد، حيث سيتم أعمال تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي. .

وأوضحت الشركة أن تلك الخطوة تأتي متماشية مع استراتيجية الشركة في تعزيز مكانتها في السوق ومواصلة تنفيذ خططها الطموحة للتوسع في تقديم خدماتها المالية المبتكرة القائمة على علوم البيانات والتحول الرقمي وتنويع محفظة المنتجات والخدمات.



وقالت داليا خورشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بلتون القابضة إن هذه الزيادة في رأس المال تعزيز ريادتنا في قطاع الخدمات المالية، وتأكيداً لالتزامنا بتقديم قيمة مستدامة لمساهميها وفتح آفاق جديدة للنمو والتطور بناءاً على الأسس المالية والاستراتيجية المستقبلية الطموحة القائمة على الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي."









