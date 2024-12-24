ارتفاع أسعار "البطاطين" في الوكالة يدفع الجمعيات الخيرية لتقليل الكميات هذا العام

كتبت- آية محمد:

حالة من الهدوء تسيطر على شارع الوكالة، الشارع المعروف بتعدد محلات بيع البطاطين وخاصة بالجملة، حيث أغلب زوار الوكالة هم القائمين على الجمعيات الخيرية أو فاعلين الخير، وعلى الرغم من استعداد المحلات وتزينها بالأشكال والأنواع المختلفة، والتي يبدو أنها تتفاوت في السعر، إلا أن الهدوء كان يعم على أغلب المحال.

ويقول علي أحمد، أحد تجار المفروشات في الوكالة، إن أسعار البطاطين الصوف هذا العام تبدأ من 180 جنيهًا وتصل إلى 320 جنيهًا، في حين تتراوح أسعار الخامات الناعمة، مثل الاكريلك بوزن اثنين أو ثلاثة كيلو بين 500 و1200 جنيه، ويحدد السعر حسب الجودة والوزن.

وأشار أحمد، إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، التي تأثرت بانخفاض قيمة الجنيه وزيادة أجور العمال وارتفاع أسعار الكهرباء والضرائب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع.

وأضاف أحمد، أن الإقبال هذا العام ضعيف بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار، والتي تجاوزت توقعات التجار والمواطنين والقائمين على الجمعيات الخيرية، حيث الجمعيات الخيرية هي الزبون الأول لبطاطين الوكالة.

وتابع أحمد، أن الجمعيات الخيرية التي كانت تشتري كميات كبيرة من البطاطين في الأعوام السابقة لتوزيعها على الفقراء لم تعد تشتري بنفس الكمية، حيث من كان يأخذ 300 قطعة العام الماضي يشتري نحو 100 قطعة فقط هذا العام.

واتفق معه، وليد بدروس، أحد بائعين البطاطين بالوكالة، قائلا، إنه على الرغم من تقديمه خصومات خاصة للجمعيات، إلا أن الإقبال ضعيف من ناحيتهم، حيث انخفضت مشترياتهم من 500 قطعة في السابق إلى 100 قطعة فقط أو أقل في ظل ارتفاع الأسعار.

وأشار بدروس، إلى أن الجمعيات الخيرية تلجأ إلى محلات المفروشات في وكالة البلح لشراء كميات أكبر بأسعار مناسبة.

وأضاف بدروس، أن أسعار البطاطين المحلية تتراوح بين 170 و300 جنيهًا، مقابل 140 و 200 جنيه بالعام الماضي، فيما تبدأ أسعار البطانيات المستوردة من 350 جنيهًا وتصل إلى 950 جنيهًا.

وأوضح بدروس، أن الأسعار شهدت زيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وأثر ذلك على الإقبال حيث أصبح المستهلك يشتري بطانية واحدة بدلاً من اثنين، ويركز على السعر المنخفض أكثر من الجودة العالية، فهو يبحث عن شيء يوفر له الدفء فقط.

وأشار بدروس إلى أن الأسعار تستمر في الارتفاع، فعلى سبيل المثال، البطانية التي كان التاجر يشتريها في بداية موسم الشتاء بـ 250 جنيهًا أصبحت اليوم بـ 300 جنيهًا، مما يضطره ذلك إلى رفع الأسعار لتعويض فرق التكلفة.

وأضاف بدروس، أن أسعار اللحاف تتراوح بين 350 و400 جنيه.

ويقول رامي عبد الفتاح، أحد التجار بالوكالة الذي التقاه مصراوي، إن أسعار البطاطين الشعبي تبدأ من 200 جنيه، بينما متوسطة الجودة تبدأ من 250 جنيه، والفاخرة تصل إلى 500 جنيه.

وأضاف عبد الفتاح، أن الإقبال ضعيف هذه السنة، وأقل من العام الماضي بنسبة 50%.

وأوضح عبد الفتاح، أن العام الماضي كان عامًا أستثنائيًا من حيث الإقبال وذلك بسبب تأثر المواطنين بالأحداث التي تحدث في غزة، مما أدى إلى زيادة إقبال الجمعيات والأفراد على شراء البطانيات للتبرع بها لإخواتنا في غزة.

وأكد عبد الفتاح، على أن الإقبال هذا العام ضعيف للغاية بسبب تخفيض الجمعيات الخيرية الكميات التي تريدها في ظل ارتفاع الأسعار.

وتابع عبد الفتاح، أصحاب الجمعيات يأتون ومعهم ميزانية معينة يشترون على أساسها، فبناءً على السعر تتحدد الكمية.