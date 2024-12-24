تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4260 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4327 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3786 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3245 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30289 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.