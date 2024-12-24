أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار سمك المكرونة السويسي، و السبيط والكاليماري ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس، بينما انخفضت أسعار الجمبري الصغير بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 69 و73 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و 110 جنيه، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و 320 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و330 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.