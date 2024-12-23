منها 4 شركات تابعة للجيش.. خريطة الطروحات بالبورصة خلال 2025

كتبت- أمنية عاصم:

تسعى الحكومة المصرية لطرح 10 شركات بالبورصة المصرية خلال 2025، منها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وفق لتصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى خلال منتصف الشهر الحالي.

ويذكر أن الحكومة أعلنت رغبتها في تنفيذ برنامج للتخارج من 35 شركة لافتًا إلى أنه في فبراير 2023 حُددت 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة، ثم تمت إضافة 3 شركات جديدة هي الشرقية للدخان، العز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات

في قطاع البنوك:

1. بنك القاهرة

2. بنك الأسكندرية

في قطاع الصناعات الدوائية:

1. مصر للصناعات الدوائية

2. شركة تنمية للصناعات الكيماوية – سيد

في قطاع الطاقة المتجددة:

1. محطة رياح جبل الزيت

قطاع الصناعات البلاستيكية:

1. الأمل الشريف للبلاستيك

في قطاع الصناعات الغذائية:

1. شركة صافي

2. شركة سايلو

في قطاع البترول :

1. شركة وطنية

2. شركة تشيل أوت

ومن أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تعهدت الحكومة بتقليص الاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال طرح حصص أو بيع كلى لعدد من الشركات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.

وتبنت الحكومة المصرية برنامج الطروحات الحكومية والذي يعد أحد أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذ تستهدف الحكومة المصرية رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات نحو 65% خلال السنوات القليلة المقبلة، ويأتي هذا البرنامج في إطار تطبيق الدولة لوثيقة سياسية ملكية الدولة للأصول.

ويبلغ عدد الشركات المملوكة للدولة نحو 705 شركة موزعة بين 9 قطاعات حيث تحقق 43.2% من تلك الشركات أرباحًا مقابل 20.6 % تحقق خسائر؛ وفق تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة.