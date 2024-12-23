رسميا| إطلاق محفظة جوجل في مصر بـ3 خدمات.. والدفع قريبا

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركة جوجل عن إطلاقها محفظة Google التي تقبل البطاقات الآن في مصر.

وأوضحت جوجل، في بيان اليوم الاثنين، أنه يمكن إضافة البطاقات ذات الصلة مثل بطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر الفعاليات وبطاقات الولاء إلى المحفظة للوصول إليها بسهولة.

وتابعت الشركة، أنها ستقدم أولًا تجربة استخدام البطاقات عبر Google Wallet و التي تشمل بطاقات الهدايا، وبطاقات الولاء، وتذاكر حضور الفعاليات وغيرها.

وأضافت جوجل، أنه سيتم إضافة إمكانيات الدفع بمجرد إبرام اتفاقيات مع المؤسسات المالية لترميز المدفوعات في مصر.