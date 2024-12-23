60% تراجعا في الإقبال على شراء الدفايات هذا الموسم بسبب ارتفاع أسعارها

كتبت- دينا كرم:

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن هناك تراجع في الإقبال على شراء الدفايات هذا العام بنسبة تصل إلى 60%، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار الدفايات هذا العام.

وأضاف جورج، "لمصراوي"، أن أسعار الدفايات العادية (الشمع) تتراوح بين 300 و1300 جنيه، بينما تصل أسعار الدفايات المزودة بترموستات إلى حوالي 2000 جنيه، أما الدفايات الزيتيه (الريش)، فتبدأ أسعارها من 2500 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه حسب الإمكانيات والماركات.

واتفق معه، أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، "لمصراوي"، إن أسعار الدفايات تشهد ارتفاعا هذا العام، حيث تتراوح أسعارها بين 500 و3500 جنيه، حسب النوع والمواصفات.

وأضاف هلال، أن السبب في ارتفاع أسعار الدفايات هو ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها للضعف، والتي تشكل حوالي 70% من مكونات الدفايات المصنعة محليا، بالاضافة الي ارتفاع الدولار الجمركي من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد.

وأوضح زكريا، أن الركود الحالي يعود إلى أن العديد من المستهلكين يقومون باستخدام الدفايات القديمة أو تصليحها، بدلا من شراء جديد، بالاضافة إلي أن فكرة شراء دفاية ليست منتشرة مثل شراء المراوح، وذلك لأن فصل الشتاء قصير، لذلك لم تهتم الأسر المصرية بشرائها.

وأشار زكريا، إلى أنه يتم استيراد حوالي 30% من الدفايات الموجودة في السوق من الخارج، بينما يتم تصنيع النسبة المتبقية محليًا، مع اعتماد المصانع المحلية على استيراد حوالي 70% من مستلزمات الإنتاج من الخارج