بعد تسجيله رقم قياسي.. سعر الـ"بتكوين" يتراجع إلى 95 ألف دولار اليوم

كتبت- آية محمد:

تراجعت العملة الرقمية بيتكوين بنسبة 0.84 % خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل 95.82 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

وذلك بعد أن وصلت خلال آخر أسبوعين إلى مستوى قياسي نحو 108 آلاف دولار.

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين" أكثر من 51 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، وفق البيانات على المنصة.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت القيمة السوقية للـ"بيتكوين" إلى أكثر من 1 تريليون دولار حتى منتصف التعاملات اليوم.

وجاء الانخفاض بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بخفض سعر الفائدة 0.25% على الدولار للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما خالف توقعات المحللين حول تعزيز خفض الفائدة الأمريكية بزيادة أسعار العملات المشفرة.