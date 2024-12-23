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مبيعات "طلعت مصطفى" تتجاوز نصف تريليون جنيه خلال عام 2024

11:48 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتسجل رقما قياسيافي العام المالي 2024 بقيمة ما يزيد عن نصف تريليون جنيه؛ نتيجة لتوسعها في أسواق جديدة كالسوق السعودي ومنطقة الساحل الشمالي المصري.

ووفق البيان المرسل من الشركة للبورصة المصرية، أن حجم المبيعات غير المسبوق نحو 28 ألف وحدة خلال العام بارتفاع ملحوظ مقارنة بـ 17 ألف وحدة مباعة في العام الماضي 2023، حيث قفزت المبيعات بمعدل 3.5 ضعف مقارنة بـ 143 مليار جنيه خلال عام 2023.

وتابع البيان، أن معدل النمو السنوي المركب ( CAGR ) في قيمة المبيعات بلغ 70% منذ 2017 حين وصلت المبيعات عند 13 مليار جنيه فقط، بما يثبت هذا النمو المتميز الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها والتزامها بإحداث تغيير جذري وإيجابي في السوق العقاري الإقليمي.

مجموعة طلعت مصطفى السوق السعودي الساحل الشمالي البورصة المصرية
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