ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين
10:58 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 30401 نقطة، ببداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.50% إلى مستوى 30372 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:ارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور