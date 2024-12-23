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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

10:58 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 30401 نقطة، ببداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.50% إلى مستوى 30372 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.

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