بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية اليوم؟

كتبت- دينا كرم:



استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، بحلول التعاملات المسائية ، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2510 جنيهات للجرام.



سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3227 جنيها للجرام.



واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3765 جنيها للجرام.



وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4302 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 30120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.11% إلى نحو 2623 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج



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