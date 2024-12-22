المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 0.50% بختام جلسة اليوم الأحد

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.50% إلى مستوى 30372 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.50% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 45.76 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 10.31 مليون جنيه. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 35.45 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.08% إلى مستوى 30526 نقطة، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.