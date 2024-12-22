بسبب الأسعار.. إقبال ضعيف على الدواجن والبط مع اقتراب الكريسماس

كتبت- دينا كرم:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن السوق يشهد اقبال ضعيف علي الطلب بالنسبة للدواجن والبط والديوك الرومي والطيور المختلفه بسبب زيادة الأسعار، ولكنه من المتوقع أن يرتفع خلال الأيام المقبلة مع حلول الكريسماس.

وأضاف أن، أسعار الدواجن البيضاء والبلدية مستقرة حاليا، حيث تباع الفراخ البيضاء ذات الوزن الكبير 2.7 كيلو، بسعر يتراوح بين 72 و74 جنيها للكيلو، بينما تباع الفراخ الصغيرة 1.3 كيلو، بسعر 80 جنيها للكيلو.

وأوضح السيد، أن انخفاض أسعار الفراخ الكبيرة يرجع إلى صعوبة استمرار المنتجين في تربيتها لفترات أطول، مما يدفعهم للبيع بأقل الأسعار لتفادي خسائر إضافية.

وأشار السيد، إلى أن الإقبال على يرتفع عادة على شراء الديوك الرومي والبط هو ما يشهد زيادة كبيرة خلال فترة الكريسماس، حيث يباع الكيلو من الرومي بسعر 115 جنيها، والمذبوح والمعبأ بأسعار تتراوح بين 145 و150 جنيها، في حين تتراوح أسعار البط بين 95 و 115 جنيها.

ارتفاع الطلب في رمضان

وأكد على، أن الطلب يرتفع بشكل أكبر خلال شهر رمضان بنسبة تصل إلى 25%، حيث يدخل العديد من المنتجين الخارجين عن المنظومة الرسمية إلى السوق لتعويض خسائرهم والاستفادة من زيادة الطلب.

وعلق السيد، على أن أي زيادات حالية في أسعار الدواجن بأنها غير مبررة، موضحا أن تأثير ارتفاع سعر الدولار بجنيه واحد ليس من الطبيعي أن يظهر فورا في السوق، خاصة أن المنتجين لديهم مخزون استراتيجي من الأعلاف بالأسعار القديمة.

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن المختلفة، أوضح السيد أن سعر الفراخ البيضاء يتراوح بين 85 و87 جنيهًا للمستهلك، بينما تصل أسعار الفراخ البلدي إلى 110 جنيهات، والساسو إلى 95 جنيهًا.

وفسر السيد، هذا الفرق بأن الفراخ البلدي تحتاج إلى 2 كيلو من العلف لإنتاج كيلو من اللحم، بينما تحتاج الفراخ البيضاء إلى كيلو ونصف فقط لنفس الوزن، بالإضافة إلى ذلك، يتم تربية الفراخ البيضاء لمدة 32 يوما فقط، مقارنة بمدة 60 يوما للفراخ البلدي، مما يجعل تكلفة إنتاج البلدي أعلى من البيضاء.

وعن أسعار البيض، أشار السيد إلى أن كرتونة البيض الأبيض تباع بسعر 150 جنيها، بينما يسجل البيض الأحمر 155 جنيها.

وحذرالسيد، من استغلال الفترة المقبلة، التي تشهد إقبالا أكبر على الشراء، لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا علي أن التلاعب في آلية العرض والطلب يضر بالسوق ويؤثر بالسلب على المستهلكين.