الشركة المصرية للتكرير تنتهي من عملية هيكلة الديون الرئيسية والثانوية للشركة

كتبت- دينا كرم:

أعلنت الشركة المصرية للتكرير ( ERC ) التابعة لشركة القلعة "CCAP" إنهاء عملية إعادة هيكلة كل من الديون الرئيسية والثانوية للشركة، إعتبارا من 20 ديسمبر 2024 .

وبحسب بيان للشركة للبورصة المصرية اليوم، فإن الشركة قامت في إطار عملية إعادة الهيكلة بسداد رسوم وفوائد تأخير بلغت 33.3 مليون دولار، بالاضافة إلى ذلك، وكجزء من جدول سداد الدين الرئيسي، قامت الشركة بسداد مبلغ قدره 233.6 مليون دولار للمقرضين الرئيسيين، يتضمن 197 مليون دولار كسدادا لأصل القرض.

كما سددت 36.6 مليون دولار كفوائد ورسوم، كما تم سداد مبلغ 48.1 مليون دوالر أمريكي للدائنين الثانويين وفقًا لاتفاقية إعادة الهيكلة، وبذلك، أصبح صافي الدين الرئيسي للشركة 363 مليون دولار ، نزولًا من 2.35 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتم سداد القرض الرئيسي للشركة بالكامل بحلول ديسمبر 2025، أما الدين الثانوي فيبلغ حالًيا 751 مليون دولار، ومن المتوقع سداد هذا الدين بالكامل بحلول عام 2030.

وهذا التقدم في سداد الديون يمهد الطريق أمام الشركة المصرية للتكرير لبدء توزيع أرباح المساهمين ابتداءا من عام 2026، وفق بيان الشركة.

وتظل الشركة المصرية للتكرير ملتزمة باستراتيجيتها المالية، التي تهدف إلى تعزيز نموها المستدام وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.

كما تواصل الشركة العمل على تحسين أدائها المالي والتشغيلي، وتوفير قيمة مضافة للمساهمين من خلال الاستثمارات المدروسة والإدارة الفعالة للموارد، كما تسعى الشركة إلى تحقيق توازن مثالي بين النمو وتوزيع الأرباح، بما يضمن تقديم عوائد مجزية للمساهمين وفي نفس الوقت تعزيز قدرة الشركة على الاستمرار في التوسع وتطوير أعمالها في المستقبل.