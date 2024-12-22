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اليوم.. بدء صرف رواتب ديسمبر للعاملين بالدولة

11:06 ص الأحد 22 ديسمبر 2024

صرف رواتب العاملين

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كتبت- منال المصري:

تبدأ وزارة المالية من اليوم الأحد صرف رواتب شهر ديسمبر الجاري للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

كانت المالية حددت 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و3 أيام من ديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وستبدأ المالية صرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، و9، و10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

صرف رواتب وزارة المالية صرف متأخرات مستحقات العاملين
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