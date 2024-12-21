قبل نهاية الشهر.. كيف تسدد فاتورة الغاز من المنزل؟

كتبت- دينا كرم:

يواجه بعض المواطنين مشكلة في سداد فاتورة الغاز، إذا لم يمر محصل الشركة لقراءة العداد أو تحصيل الفاتورة، ولتفادي أي تأخير، توفر شركة بتروتريد العديد من الطرق البديلة لتسجيل القراءات ودفع الفواتير بكل سهولة، سواء عبر الإنترنت أو التطبيقات أو من خلال منافذ السداد.

ويستعرض "مصراوي" الطرق التي يمكنك من خلالها سداد فاتورتك في حالة عدم مرور القارئ والمحصل:

1- الاتصال برقم خدمة العملاء 17169 من اى موبايل او خط ارضى.

2- السداد عن طريق الموقع الالكترونى www.petrotrade.com.eg

3- السداد عن طريق تحميل تطبيق بتروميتر وذلك عن طريق الجوجل بلاي ستور و الأبل آب ستور.

4- السداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان.

5- السداد عن طريق مكاتب للشركة متوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.

6- ويمكنك تبليغ القراءات حتي يوم 27 ديسمبر وذلك عن طريق:

الرقم المختصر لخدمة العملاء 17169 من اى موبايل او خط ارضى.

الموقع الإلكتروني الرسمي www.petrotrade.com.eg

عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR من الارضي 09000727 أو المحمول 5727.

عن طريق تحميل تطبيق بتروميتر وذلك عن طريق الجوجل بلاي ستور و الأبل آب ستور.

عن طريق تطبيق المحمول الخاص بشركة بتروتريد.