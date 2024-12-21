6 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6 جنيهات.

البطاطس بين 5 و9 جنيهات.

البصل الأحمر بين 9.5 و13.5 جنيه.

البصل الأبيض بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.

الكوسة بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و20 جنيهًا.

الملوخية بين 7 و9 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 6.5 و11.5 جنيه.

يوسفي بين 6 و18 جنيهًا.

الليمون البلدي بين 25 و37 جنيهًا.