خبير اقتصادي: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الشمول المالي ويخفف من حدة الفقر

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يُعتبر خطوة أساسية لتخفيف حدة الفقر ومواجهة صعوبات إجراءات تطبيق الدعم السلعي.

وفي مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أوضح عادل أن تطبيق التحول للدعم النقدي بشكل متكامل وصحيح، وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة، سيؤدي إلى نجاح كبير ويخفف العبء عن كاهل المواطنين، مما يعود بمكاسب اقتصادية على الأسر والأفراد المستفيدين من هذا الدعم.

وأشار عادل إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يسهم أيضًا في تعزيز الشمول المالي، بما يتوافق مع رؤية الدولة ومستهدفاتها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

كما أضاف أن تطبيق نظام الدعم النقدي سيساهم في تعزيز الشفافية من خلال إنشاء نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة، مما يتيح وجود نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد.

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