وزير البترول يبحث فرص الاستثمار في الغاز مع مجموعة القحطاني السعودية

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ما تم اتخاذه من خطوات لتسريع الإجراءات الأساسية والدراسات اللازمة، للإعداد لإقامة مشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات في العلمين الجديدة والذي تشارك فيه مجموعة القحطاني السعودية مع شركة شارد كابيتال الإنجليزية بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وجاء ذلك، خلال لقاءه بمسؤولي مجموعة القحطاني السعودية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم بحث فرص التعاون والاستثمار في انشطة البترول والغاز والبتروكيماويات .

وشهد اللقاء استعراض الفرص الممكنة للتعاون والاستثمار المشترك ، وفي مقدمتها تنمية وإنتاج البترول والغاز في ضوء حزمة الفرص الاستثمارية الواعدة التي طرحتها الوزارة في هذا المجال علي بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .

وأكد مسؤولو مجموعة القحطاني السعودية، أنه في ظل توافر الفرص الجاذبة في عدد من مجالات التعاون ومقومات الاستثمار وخاصة البنية التحتية المتميزة في مصر أبدوا ترحيبهم بالدخول في فرص الاستثمار في مجالات خدمات صناعة البترول وتنمية وإنتاج البتر

ورحّب بدوي، برغبة مجموعة القحطاني في الشراكة مع قطاع البترول والاستثمار في مصر واهتمامها بدراسة الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون الممكنة، والذي انعكس في عقد عدة لقاءات عمل مشتركة بين الجانبين خلال الفترة القليلة الماضية، و اكد علي سرعة العمل والتعاون من جانب قطاع البترول لتسهيل الاستثمار والاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة بقطاع البترول مع بحث توسيع مجالات التعاون استنادا إلى المقومات و الإمكانيات المتوفرة لدى الجانبين.