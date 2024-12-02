غير قابلة للسرقة.. خبير تكنولوجي يوضح مزايا الشريحة الذكية "eSIM"

كتب- حسن مرسي:

كشف محمد محسن، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، عن مزايا الشريحة الجديدة eSIM، التي سيتم تطبيقها رسميًا في مصر قريبًا.

خلال حواره على قناة "صدى البلد" أوضح محسن، أن هذه الشريحة مدمجة داخل الهاتف، مما يجعلها غير قابلة للسرقة، حيث لا يمكن إزالتها إطلاقًا.

وأشار الخبير التكنولوجي إلى أن الشريحة لا يمكن استبدالها بشريحة أخرى، ولكن يمكن لمالك الهاتف تغييرها عن طريق التواصل مع الشركة المعنية وإجراء التغييرات عبر حسابه الشخصي.

وأكد مستشار الأمن السيبراني أن السارق لن يستطيع استخدام الهاتف المسروق نظرًا لعدم قدرته على التحكم في الشريحة المدمجة، التي تبقى تحت سيطرة مالك الهاتف الأصلي من خلال التواصل مع الشركة، مشيرًا إلى أن الشريحة الجديدة تعتبر جزءًا أساسيًا من الهاتف.

وأضاف أن الهاتف الذي يتعرض للسرقة لن يكون له قيمة حقيقية إذا قام المالك بإيقاف الشريحة المدمجة eSIM. وأبرز ميزة أخرى لهذه الشريحة، وهي القدرة على استخدام ما يصل إلى 6 أرقام على نفس الشريحة.

وأشار مستشار الأمن السيبراني إلى أن الهاتف يمكن أن يعمل برقمين في آن واحد باستخدام الشريحة الجديدة، وذلك حسب نوع الجهاز، موضحًا أن العديد من الدول حول العالم بدأت بالفعل في استخدام هذه الشريحة الذكية.

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