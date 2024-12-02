وصل إلى 500 جنيه للكيلو.. ارتفاع الطلب على اليانسون النجمة مع دخول فصل الشتاء

كتبت- دينا كرم:

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية "لمصراوي"، إن هناك زيادة في الإقبال علي اليانسون النجمة، تزامنا مع دخول فصل الشتاء وزيادة نزلات البرد، مما رفع السعر إلى 500 جنيها للكيلو، مقابل 450 جنيها في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف توفيق، أن هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب من شريحة محددة من المستهلكين، إلى جانب تأثير ارتفاع سعر الدولار على تكلفة الاستيراد، حيث يتم استيراده بالكامل من الصين.

وأشار توفيق، الي أن سبب زيادة الإقبال علي اليانسون النجمة خاصة في فصل الشتاء، ان له خصائص علاجية تجعله مميزا، حيث يعتبر مضادا حيويا طبيعيا، يستخدمه البعض كوقاية من الأمراض، خاصة في فترات البرد والإنفلونزا، ويتميز بأنه خالي من الكيماويات، ما يجعله اختيارا طبيعيا وصحيا لدى الكثير من الفئات المهتمة بالصحة.

وأوضح توفيق، أن الإقبال على اليانسون النجمة يكون من فئة معينة من المستهلكين، قائلا: "مش كل الناس بتستعمله لأنه غالي، واللي بيشتري بيجيب 50 جرام أو 100 جرام، نادرا ما حد يشتري كيلو كامل"، وذلك يرجع لارتفاع سعره.

وأضاف توفيق، أن الغالبية يتجه إلى شراء اليانسون المحلي حيث يتميز بجودة جيدة ومذاق جيد، وسعره يناسب كل الفئات، بحسب توفيق.

وأكد توفيق، علي أن، اليانسون البلدي متوفر بكثرة نظرا لزراعته بشكل كبير، وسعره مناسب لكل الفئات، ويسجل سعره نحو 160 جنيها للكيلو.