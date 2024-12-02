المؤشر الرئيسي يهبط بنسبة 0.3% بختام جلسة اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.03% إلى مستوى 30488 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

و سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 83.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 49.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 132.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.84 % إلى مستوى 30497 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.