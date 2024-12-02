السعر وموعد الطرح.. تفاصيل جديدة عن شريحة eSIM



كتبت- آية محمد :

قال محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن شريحة eSIM تم طرحها في 1 ديسمبر ولكنها لم تتوافر بعد في الشركات، ولم تعلن الشركات عن موعد توافرها.

وأضاف طلعت، لمصراوي، أنها ستتوفر بسعر 270 جنيها، وتتوافق مع بعض أنواع الهواتف الذكية الجديدة ولا يمكن تفعيلها في هاتف قديم حيث أنها ستكون مدمجة في الهاتف.

وأوضح أن أهم مميزات شريحة eSIMهي إمكانية تشغيل أكثر من رقم من خلالها عن طريق مسح كود يتم الحصول عليه من قبل شركات المحمول.

وشريحة eSIM الإلكترونية هي عبارة عن شريحة اتصال، تكون متضمنة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية.

وتكون الشريحة مثبتة داخل الجهاز، فلا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، فقط يمكنه التعامل معها خارجيا ويمكنه تحميل أي SIM card عليها.

ويمكن تفعيل الشريحة الإلكترونية (eSIM) بعد شرائها على الفور من خلال تطبيق إحدى شركات المحمول- فودافون وأورانج والاتصالات والمصرية للاتصالات بعد التأكد من توافق "الموبايل" المستخدم مع الشريحة الإلكترونية.