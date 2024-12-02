"هيرميس" تتصدر قائمة شركات الوساطة المالية بـ 23.7 مليار جنيه خلال نوفمبر

كتبت- أمنية عاصم:

تصدرت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية خلال شهر نوفمبر الماضي 2024 من حيث قيمة التداولات بسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل لتسجل قيمة تداول 23.73 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 13.6%.

وجاءت شركة إى إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثاني لتسجل قيمة التداولات بـ 18.54 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 10.6%.

ويليها شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث لتسجل قيمة التداولات 12.23 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 7%.

وفيما احتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة والأوراق المالية المركز الرابع لتسجل قيمة التداولات بـ 11.54 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 6.6%.

وسجلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات قيمة تداولات 9.7 مليار جنيه لتحتل المركز الخامس بحصة سوقية تصل لـ 5.6%.

واحتلت المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات 7.55 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 4.3%، جاءت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات في المركز السابع لتسجل قيمة تداولات 7.43 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 4.3%.

واحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية المركز الثامن بقيمة تداولات بلغت 6.5 مليار جنيه وبحصة سوقية 3.8%، بينما شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية جاءت في المركز التاسع بقيمة تداولات بلغت 6.57 مليار جنيه وبحصة سوقية 3.8%.

لتحتل المركز العاشر شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية بقيمة تداولات بلغت 5.6 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 3.2 %