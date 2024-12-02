زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني؟

كتبت- دينا خالد:

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير المقبل، فماذا تعني هذه الزيادة.

وقال جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان صحفي اليوم، إنه اعتبارًا من أول يناير 2025، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه.

والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة.

ويترتب على رفع الحد الأدنى للتأمين على الموظف، هو زيادة قيمة المعاش الخاص به بعد انتهاء مدة خدمته.

وأوضح عوض، أنه سيترتب على رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني، زيادة قيمة المعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويصبح الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.

وأكد عوض على أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند إنتهاء خدمتهم وإستحقاق المعاش .