الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال الدلتا للتأمين إلى 500 مليون جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مقترح زيادة رأس المال المصدر لشركة الدلتا للتأمين من 400 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية موزعة على عدد 25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 14 جنيه للسهم.

ووفق إفصاح مرسل من الهيئة ومنشور على شاشات البورصة، أن تلك الزيادة ممولة من الأرباح والاحتياطات بناء على تقرير الفحص المالي رقم 2920/ 2024 الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك بواقع ربع سهم لكل سهم وفقًا لمركز المالي المنتهى في 30 يونيو 2023 ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في القرارات المقترحة.

وتابع الإفصاح، أن الزيادة تمثل 25% من عدد أسهم رأس المال المصدر وهى عبارة توزيعات أسهم مجانية.

وأوضحت الشركة، أن تمويلها يأتى كما يلي أرباح مرحلة بـ 73.77 مليون جنيه واحتياطي الطوارئ بـ 4.18 مليون جنيه واحتياطي عام بـ 400 ألف جنيه واحتياطي خاص بـ 19.26 مليون جنيه احتياطي رأسمالي بـ 1.01 مليون جنيه واحتياطي ارتفاع أصول بـ 1.3 مليون جنيه.

وبررت الشركة، أسباب الزيادة، إلى دعم المركز المالي للشركة وزيادة الملاءة المالية للشركة لمواجهة الزيادة الإنتاجية للشركة.

وأشار الإفصاح، أنه تم العدول عن قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2024 بندها الأول بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 400 مليون إلى 475 مليون جنيه بزيادة قدرها 75 مليون جنيه.