ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار كيلو الجمبري وكيلو الأسماك المكرونة، بينما انخفضت أسعار كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و75 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و110 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و300 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و 340 جنيه، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.