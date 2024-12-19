رغم ارتفاعه عالميا وخفض الفائدة الأمريكية.. لماذا انخفض سعر الذهب في مصر؟

كتبت- آية محمد:

سجل سعر الذهب في السوق المحلية المصرية انخفاضا بشكل مفاجئ وهو ما جاء مخالفا لارتفاعه عالميا بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على الدولار.

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات اليوم في منتصف التعاملات مقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3765 جنيها للجرام، مقابل 3775 جنيها أمس.

في المقابل صعد سعر الذهب عالميًا اليوم بنسبة 1.33% إلى نحو 2619 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويرى ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في حديثه مع "مصراوي"، أن تراجع أسعار الذهب صباح اليوم في السوق المصري جاء تأثرا بانخفاضه عالميا أمس.

وتوقع عودة الذهب للارتفاع في مصر بعد ارتفاع الذهب عالميا اليوم وقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بجانب تأثير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% على الدولار في آخر اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 2024 أمس وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وأشار فرج إلى أن زيادة الإقبال على شراء أسهم الذهب في الأسواق العالمية اليوم عقب قرار الفيدرالي الأمريكي أدى إلى ارتفاعه مرة أخرى.

وتوقع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا في حديثه "مصراوي"، زيادة أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وأرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على الذهب خلال تلك الفترة.