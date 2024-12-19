بعد توقف لسنوات.. العامة للبترول تعيد حقل GPY للإنتاج بأعلى معدلاته منذ اكتشافه

كتب- أحمد والي:

أعلنت الشركة العامة للبترول، اليوم الخميس، عن نجاحها في إعادة حقل GPY للإنتاج بعد توقف دام لعدة سنوات، حيث سجل الحقل أعلى معدلات إنتاج في تاريخه. يأتي هذا الإنجاز في إطار مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية لتشجيع الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة.

وفق بيان من وزارة البترول، أوضح المهندس محمد عبد المجيد، رئيس الشركة، أن الحقل، المكتشف عام 1981، استعاد نشاطه بفضل خطة عمل شملت حفر آبار مائلة للوصول إلى خزانات جديدة بعد إجراء مسح سيزمي حديث عالي الجودة. كما تم الاستفادة من تسجيلات وتقنيات متطورة لتحديد المواقع الأمثل للحفر.

وأضاف عبد المجيد أن الحقل أنتج في غضون 3 سنوات نحو 1.5 مليون برميل مكافئ، وهو معدل يفوق ما حققه الحقل طوال 40 عامًا قبل توقفه، ويعد هذا الإنجاز خطوة هامة نحو زيادة الإنتاج وتعزيز استغلال الموارد البترولية بطرق مبتكرة وفعالة.