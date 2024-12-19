وزير البترول يبحث مع كايرون خطط التوسع واستخدام تقنيات متطورة لتعزيز الإنتاج

كتب- أحمد والي:

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ألان لين، الرئيس التنفيذي لشركة كايرون، أنشطة الشركة وخططها المستقبلية في مصر، حيث تناول اللقاء مناقشة أعمال الشركة في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس، بالإضافة إلى خططها لتوسيع محفظة أعمالها لتشمل مناطق امتياز جديدة.

وأضاف ألان لين، في بيان للوزارة اليوم أن شركة "كايرون" تخطط لجلب حفار هيدروليكي متطور إلى مصر لاستخدامه في عمليات الحفر التكسيري للغاز الصخري، وهو ما يسهم في خفض التكاليف وتقليل استهلاك الطاقة مع الحفاظ على البيئة. وأشار أيضًا إلى نجاح الشركة مؤخرًا في رفع معدلات الإنتاج من خلال صيانة الآبار وتحسين كفاءتها.

وشدد على التزام الشركة بتوسيع استثماراتها في مصر، مشيرًا إلى رغبتها في الحصول على مناطق امتياز جديدة وزيادة عمليات البحث والاستكشاف. كما أعلن عن نية الشركة تنظيم ورشة عمل مشتركة مع شركات قطاع البترول لوضع خطة طويلة المدى لأنشطتها في مصر.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن منطقة الصحراء الغربية ما زالت تحتفظ بإمكانات واعدة، خاصة في مجالات البترول والغاز غير التقليدي. كما أشار إلى اهتمام العديد من الشركات العالمية بالاستثمار في هذه المجالات. وأوضح أهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة، مثل الحفر البحري العميق، لتحسين الإنتاج وزيادة الاحتياطيات، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل للشركات العالمية لتحقيق النجاح في أعمالها بمصر.

حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة للإنتاج، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني، والمتحدث الرسمي.