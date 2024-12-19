28 يناير.. حديد عز تدعو المساهمين للموافقة على الشطب الاختياري من البورصة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة حديد عز دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2025؛ وذلك للنظر في الموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بأعلى سعر اقفال خلال الشهر السابق أو متوسط الاقفال خلال الثلاثة أشهر.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة والمنشور على شاشة البورصة اليوم، فإنه سيتم النظر في اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل وتقرير مراقب الحسابات عليها.

وأوضحت أنه سيتم النظر في الموافقة على فتح حساب مؤقت باسم حساب " أسهم الشطب الاختياري" يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أو ضمان من الغير وفقًا لأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كانت حديد عز أعلنت في بيان سابق مبررت رغبتها في الشطب لارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التى يتم التصدير إليها.

بالإضافة إلى تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين بالإضافة إلى تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا وبصفة خاصة من الصين بجانب إلى المنافسة داخل السوق المحلية الناشئة عن تدفقات منتجات الصلب المستورد داخل البلاد الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات.

ويذكر أن شركة حديد عز تعد شركة مساهمة مصرية طبقًا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 برأسمال المرخص به 8 مليارات جنيه ورأسمال الشركة المصدر والمدفوع 2.71 مليار جنيه.