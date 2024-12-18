"فيتش سوليوشنز" تخفض توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 3.7% بالعام المالي الجاري

كتبت- منال المصري:

خفضت مؤسسة فيتش سوليوشنز- خلال خدمتها البحثية BMI- توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وخفضت "فيتش سوليوشنز" توقعات النمو الاقتصادي لمصر للسنة المالية 2024/2025 من 4.2% من توقعات سابقة إلى 3.7% بسبب الأداء الأضعف في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 وتراجع إيرادات قناة السويس المستمرة.

وأكدت في تقرير لها اليوم أن يواصل الاقتصاد المصري التعافي ولكن بوتيرة أبطأ مما توقعته في وقت سابق .

كان أداء الاقتصاد المصري سجل انكماشا خلال العام المالي الماضي إلى 2.4% مقارنة بـ3.8% في العام المالي السابق له بفعل الصدمات الخارجية، وإضطرابات البحر الأحمر، والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

تراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام الجاري بنحو 60% بسبب هجمات جماعة الحوثيين لسفن الشحن والبضائع العالمية.

ومع ذلك، ترى "فيتش سوليوشنز" أن التعافي في الصادرات غير النفطية والاستثمار سيبقي النمو أعلى من معدل 2.4٪ الذي شهدته في السنة المالية 2023/2024.

تسارع النمو

وتوقعت أن يتسارع النمو إلى 5.1٪ في السنة المالية 2025/2026، ارتفاعًا من توقعاتهم السابقة البالغة 4.7٪، بدعم من توقعات تطبيع الملاحة في البحر الأحمر وأداء أقوى لقطاع الخدمات بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية.

وسيكون نشاط الاستثمار أقوى بسبب الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض، وفق "فيتش سوليوشنز".