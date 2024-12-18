تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 18 ديسمبر

كتبت- آية محمد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4319 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4367 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3821 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3275 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30568 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.