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هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم الأربعاء

03:37 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.32% إلى مستوى 30503 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.88 % وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.64 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 95.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 3.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 99.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.64% إلى مستوى 30601 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

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