وزير الصناعة والنقل يبحث مع بيلاروسيا توطين عدد من الصناعات الهامة في مصر

كتبت- دينا خالد:

بحث كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال اجتماع موسع مع ألكسندر أجورودنيكوف النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروسيا ووفود 5 شركات بيلاروسية متخصصة في تصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية و والصوامع، سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعة وتوطين عدد من الصناعات الهامة بمصر.

ووفق بيان الوزارة اليوم، فإن الاجتماع جاء بحضور السفير ايهاب نصر مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، وعدد من قيادات وزرات الصناعة والنقل والإنتاج الحربي والتجارة والاستثمار.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وبيلاروسيا والسعي لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال الصناعة خاصة مع تنفيذ مصر لخطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز صناعي إقليمي.

وأشار إلى أن الحوافز المُقدمة من الدولة المصرية للمناطق الصناعية ووجود بيئة استثمار مصرية جاذبة.

وأكد النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروسيا الاهتمام الكبير بزيادة حجم التعاون مع مصر في مجال الصناعة مشيرا إلى أن الوفد المرافق له يضم رؤساء ومسئولي 5 رؤساء شركات البيلاروسية متخصصة في تصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية والصوامع وهذه الشركات لديها اهتمام كبير بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات.

وناقش الوزير مع وفد الشركات البيلاروسي آليات تعزيز التعاون القائم بين عدد من تلك الشركات ووزارة لإنتاج الحربي في مجالات الشاحنات و الجرارات الزراعية و معدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وكلاركات .

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تدعم هذا التعاون بما يساهم في انطلاق تعاون صناعي قائم على توطين عدد من الصناعات الهامة التي تلبي احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج.

وأوضح أن هذه المنتجات يجب ان تكون بجودة عالية وبسعر جيد حتى تستطيع المنافسة المحلية والخارجية مؤكدا على أهمية التسويق الجيد للمنتجات في هذا المجال لضمان تحقيق المردود الاقتصادي المطلوب.

ويستهدف التعاون المستقبلي بين الجانبين أن يشمل دراسة امكانية انشاء مركز لتداول وتصنيع الحبوب ( منطقة لوجستية لاستيراد وتصنيع وتسويق منتجات الحبوب) لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق العربية والافريقية عبر مصر، وفق كامل الوزير.

وأوضح أنه تم الاتفاق بين الجانبين على ضرورة تكثيف اللقاءات بين مسئولي الجانبين خلال الفترة القادمة لوضع خارطة طريق لانطلاق تعاون كبير بين الجانبين في مجال الصناعة.





