عرض شراء من شركة تابعة لعائلة ساويرس على أسهم أوراسكوم القابضة للتنمية ببورصة سويسرا

كتبت- منال المصري:

أكدت شركة أوراسكوم القابضة للتنمية تلقيها عرض شراء اختياري من شركة "LPSO Holding"- التابعة لعائلة ساويرس- لجميع أسهم حرة التداول المدرجة بالبورصة السويسرية لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم بالبورصة المصرية، أن عرض الشراء يخص شركة أوراسكوم القابضة للتنمية المدرجة بالبورصة السويسرية فقط وليس له أي عالقة أو تأثير على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر المدرجة في البورصة المصرية.

وشركة Holding LPSO هي الشركة القابضة لعائلة سميح ساويرس، وهي المساهم الرئيسي بنسبة 77.50 % في شركة أوراسكوم القابضة للتنمية المدرجة بالبورصة السويسرية .

وتعتبر شركة أوراسكوم القابضة للتنمية هي المالك الرئيسي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، حيث تمتلك 75.09% من أسهمها.

كما أن العرض المقدم للشركة السويسرية ليس له أي عالقة أو تأثير على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر المدرجة في البورصة المصرية ويخص الشركة السويسرية فقط، وفق ما جاء في البيان .