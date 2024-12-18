كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تم تراجعه أمس بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب تراجع بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، وهبط الجرام 15 جنيهًا، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-12-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4320 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3780 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3240 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2520 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1800 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 134368 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30240 جنيه.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.58% إلى نحو 2637 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا