سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، وهبط الجرام 15 جنيهًا، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2520 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3240 جنيها للجرام

هبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3780 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4320 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.58% إلى نحو 2637 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا