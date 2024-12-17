توقعات بنمو صادرات المواد الغذائية المصرية للسوق السعودي بالعام المقبل

كتبت- أمنية عاصم:

قال تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنه يوجد أكثر من 100 شركة مصرية تنتظر حاليًا الموافقة على انضمامها للقائمة البيضاء الخاصة بالسوق السعودى.

والقائمة البيضاء، هىمعايير تضعها هيئة سلامة الغذاء والدواء، ومنذ بداية عام 2019 قامت السعودية بمنع دخول الصادرات المصرية من المصنعات الغذائية سواء خضر أو فاكهة أو مصنعات الألبان، إلا من خلال المصانع المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء المصرية والسعودية والحاصلة على شهادة مطابقة العينات من خلال التحليل والفحص المسبق للشحنات قبل التصدير، من خلال الشركتين المعتمدتين من الجانب السعودى للقيام بهذا الإجراء وهما "انتر اكت"، و"تى يو فى".

واستكمل الضوى، أن المصدريين الراغبين في اختراق السوق السعودي لابد أن يتماشوا مع تلك المعايير الخاصة بالقائمة البيضاء التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي.

وتابع الضوى، أن تلك الشركات المتقدمة للهيئة للانضمام تمكنت من تطبيق تلك المعايير لتتمكن من التصدير للسوق السعودي، متوقعًا أن تتمكن تلك الشركات من التصدير للسوق السعودي العام المقبل؛ بما سيؤدي لزيادة الصادرات المصرية للسعودية بنسبة تتراوح بين 25% و 50% حسب على الشركات التى سيتم الموافقة عليها من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي.

ووفق تقرير صادر من المجلس التصديري للصناعات الغذائية، احتلت المملكة العربية السعودية المركز لصادرات المجلس خلال أول 10 أشهر بقيمة 393 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16% عن الفترة ذاتها من العام السابق.

وسجلت صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 9 أشهر من عام الجاري 5.1 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 770 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 التي بلغت 4.3 مليار دولار.

وأشار تميم، إلى أن القرار الخاص بتقليص الزمن الجمركي بين مصر والسعودية سينعكس بشكل إيجابي على الصادرات المصرية؛ بما يتماشى مع رؤية الدولة الخاصة بزيادة الصادرات المصرية.

واتفقت مصر والسعودية على تقليص زمن الإفراج الجمركي من 3 إلى 4 ساعات فحسب بدلاً من 3 أيام، بحسب تصريحات نائب وزير المالية المصري شريف الكيلاني خلال الأسبوع الماضي.

وتسعى مصر لزيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع السعودية نحو 20% ليصل إلى حوالي 8.137 مليار دولار خلال العام المقبل، مقابل 6.781 مليار دولار مستهدفة بنهاية العام الجاري، بحسب تصريحات لرئيس جهاز التمثيل التجاري المصري يحيى الواثق بالله الشهر الماضي.