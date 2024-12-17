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أول مرة في تاريخها.. بيتكوين تتخطى حاجز الـ 107 ألف دولار

12:05 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

عملة بيتكوين

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت العملة الرقمية بيتكوين بنسبة 2.62 % خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل 107.29 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين"نحو 80 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، وفق البيانات على المنصة.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت القيمة السوقية للـ"بيتكوين" إلى أكثر من 2 تريليون دولار حتى منتصف التعاملات اليوم.

وقد تلقت بيتكوين أكبر دعم لها بعد تعهد دونالد ترامب الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية ببناء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة وأن واشنطن ستكون عاصمة العملات المشفرة بعد وضع السياسات والقوانين المنظمة لها.

بيتكوين العملة الرقمية بيتكوين منصة كوين ماركت كاب
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