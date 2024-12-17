ارتفاع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تراجع سعر بيع الريال القطري، مقارنة بتعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 164.36 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشًا، و165.44 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.49 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.81 جنيه للشراء، و13.85 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.33 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و134.98 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

سعر الريال القطري: 12.89 جنيه للشراء بزيادة قرش، و13.96 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 71.1 جنيه للشراء، و71.69 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.