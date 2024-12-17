كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 10 جنيهات بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-12-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4338 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3795 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3253 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2530 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1807 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 134901 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغت 30360 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34 % إلى نحو 2658 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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