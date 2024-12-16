الإحصاء: انخفاض الصادرات المصرية بنحو 18.5% خلال عام 2023

كتبت- دينا خالد:

بلغت قيمة صادرات مصر نحو 42.5 مليار دولار عام 2023 مقابـل 52.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغ نسبته 18.5%، بحسب النشرة السنوية للتجارة الخارجية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف الجهاز اليوم، أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت نحو 35.44 مليـار دولار عام 2023 مقابل 35.35 مليار دولار عام 2022 بارتفاع بلغت نسبته 0.2%.

وسجلت قيمة الصادرات البترولية و الكهرباء نحو 7.1 مليار دولار عام 2023 مقابل 16.9 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 58.0%.

وأشار التقرير إلى أن السلع تامة الصنع سجلت النسبة الأعلى، حيث بلغت نسبتها 51.3% من إجمالي الصادرات المصرية، ويليها سلع نصف مصنعة حيث بلغت نسبتها 20.3% من جملة الصادرات المصرية، ثم يليها الوقود حيث بلغت نسبته 17.1% من جملة الصادرات المصرية.

وفيما يتعلق بأهم السلع التي انخفضت قيمة صادراتها حيث بلغت قيمة بترول خام 2.6 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 17.6% ، وسجل غاز طبيعي 2.6 مليار دولار عام 2023 مقابـــل 9.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 74.0%.

وبلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها 2.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.0%.، وحقق قيمة لدائن ومصنوعاتها 1.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.3%، وبلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 1.7 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 32.3%.

وجاء التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها: تركيا في المرتبة الأولى بنسبة 8.6% من جملة الصادرات وقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة 8.0٪ لتصل قيمتها إلى 3.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.0 مليار دولار لعام 2022.

وفي المرتبة الثانية جاءت إيطاليا بنسبة 7.6٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة 4.6٪ لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022، بح

وكما جـــاءت في المرتبة الثالثــة المملكة العربية السعودية بنسبة 6.2٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 6.2 ٪ لتصل قيمتها الـي 2.7 مليار دولار خــلال عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2022.

وسجلت في المرتبة الرابعة دولة الإمارات العربية بنسبة 5.2 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 13.8 ٪ لتصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابـل 2.0 مليار دولار لعام 2022.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 32.3 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 24.1٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.7٪.

وحقق التوزيع النسبي طبقًا لأهم موانئ التصدير جاءت الإسكندرية في المرتبة الأولى بنسبة 32.0٪ من جملة الصادرات ، يليها مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 14.8٪، ثـم السويس بنسبة 14.4٪ ، ثم ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 9.2٪ ثــم ميناء دمياط بنسبة 8.0٪، وأخيرا ميناء الدخيلة بنسبة 4.4٪.

وبلغ إجمالي قيمة واردات جمهورية مصر العربيـة 84.2 مليــار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 12.5٪.

وانخفضت الواردات الغير بترولية لتصل قيمتها 72.6 مليار دولار عام 2023 مقابـل 82.7 مليـار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 12.2 ٪.

وانخفضت الواردات البترولية والكهرباء تصل قيمتها 11.7 مليار دولار عام 2023 مقابـــل 13.5مليــار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 13.3٪.